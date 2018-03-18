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Воскресенье, 18 марта 2018, 20:02 мск

Москва

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Выборы-2018: возбуждено 13 уголовных дел

Сегодня в России возбуждено 13 уголовных дел, , так или иначе затрагивающих вопросы избирательного законодательства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заместитель главы МВД РФ Александр Горовой, выступая на заседании в Центральной избирательной комиссии.

По его словам, возбуждено также 775 административных производств. «7 материалов передано в Следственный комитет. Проверка по двум фактам нарушений – по Люберцам и Артему – завершена, документы готовятся к передаче в Следственный комитет», – цитирует замглавы МВД пресс-служба ЦИК РФ.

Горовой также добавил, что обеспечением безопасности на избирательных участках занимается 356 тысяч сотрудников МВД и Нацгвардии. Дополнительно были привлечены 21 тысяча сотрудников частных охранных агентств и 52 тысячи человек из добровольных народных дружин и казачества.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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