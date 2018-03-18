«Ничего удивительного»: избирателей пугают ОМОНовцы с автоматами

В инцидентах с появлением на избирательных участках вооруженных сотрудников спецпродразделений правоохранительных органов нет ничего удивительного. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Сергей Сироткин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комментируя претензии, которые уже были высказаны в Интернет-пространстве по ходу выборов, Сироткин напомнил, что сотрудники правоохранительных органов – «тоже избиратели».

«Были несколько замечаний о голосовании ОМОНовцев, которые с оружием появлялись на избирательных участках. Ни для кого не является секретом, что большой отряд сотрудников правоохранительных органов сегодня обеспечивает правопорядок на территории всех избирательных участков. Но это не является основанием для того, чтобы мы обеспечили им право проголосовать. Соответственно, они, сохраняя определенную очередность, прибывают на избирательные участки и голосуют», – сказал представитель ЦИК.

«Ничего удивительного в этом нет. Омоновцы тоже избиратели и имеют право голосовать. Но в отличие от нас с вами, простых избирателей, они в это время еще несут службу», – подчеркнул Сироткин.

Кроме того, он добавил, что подвоз на выборы военнослужащих – тоже современно естественное явление, что как многие из них несут службу в отдаленных районах, где нет транспортной системы, поэтому для таких военнослужащих организован трансфер.

Москва, Мария Вяткина

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