Аномально и прозрачно: Собчак оценила выборы президента РФ

Кандидат на пост президента РФ, известная телеведущая Ксения Собчак заявила о прозрачности завершающейся сегодня избирательной кампании. По ее оценке, нарушений зафиксировано гораздо меньше, чем на предыдущих выборах.

«Пока на шесть часов я могу сказать, что совершенно точно нарушений гораздо меньше, чем это было на прошлых выборах. Это в Москве. По стране, из того, что у нас приходит из реальных нарушений, их меньше. Выборы стали сильно прозрачнее», – сказала Собчак, слова которой цитирует РИА «Новости»

Вместе с тем кандидат в президенты РФ обратила внимание на аномальную явку избирателей. «Но мы не понимаем, с чем она связана», – отметила Собчак.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.03.18

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