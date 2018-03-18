Блокада выборов президента РФ на Украине: у Киева особые представления о добре и зле

Россия будет разбираться с ограничением доступа граждан РФ к голосованию на Украине на политико-дипломатическом уровне. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в адрес Киева направлено официальное обращение ОБСЕ, однако, как отмечают представители ЦИК РФ, Запад пока прощает Киеву «все шалости».

Как подчеркнул член ЦИК Василий Лихачев, сегодня украинские власти в очередной раз допустили вопиющие нарушения международных норм и стандартов.

«Какая ситуация в Киеве. Несколько часов назад национальная гвардия в Одессе около участка генерального консульства Российской Федерации объявила о том, что была обнаружена бомба. На этом основании было прекращено всякое движение в сторону российского загранучереждения», – сказал Лихачев.

Кроме этого, он отметил, что из Украины поступают факты порчи российского имущества. «Были испачканы всякими непристойными надписями машины, которые принадлежали российским дипломатам», – сказал Лихачев.

«Та блокада, которая была объявлена Киевом и политическими силами, стоящими за его спиной, в том числе силами, которые располагаются на пространстве радикализма, русофобии, юридического, в том числе международного правового нигилизма, нарушила как общие принципы международного права, так и конкретные нормы относящиеся международным стандартам», – подчеркнул член ЦИК.

По его словам, после анализа ситуации, будет «сформулирован ответ МИД», а также о происходившем будут проинформированы все ведущие международные организации.

«Те люди, которые сегодня хотели проголосовать на Украине, должны знать, что мы информированы об этой ситуации, мы её будем анализировать. Меры политико-дипломатического свойства, но это цивилизованный путь», – сказал Лихачев.

При этом он обратил внимание, что «один позитивный момент» со стороны западного сообщества уже есть.

«На наши просьбы официально откликнулись представители парламентской ассамблеи ОБСЕ. В адрес официальных властей Киева было направлено обращение с просьбой разобраться в этой ситуации недопуска и ограничения граждан РФ, находящихся на территории Украины, к реализации их конституционного права на голосование», – отметил Лихачев.

В то же время член ЦИК Александр Клюкин подчеркнул, что это в очередной раз демонстрирует, что Украина сейчас живет «в другом режиме», а Запад это поддерживает.

«Плевать хотело правительство и Верховная Рада на все эти документы, потому что они действуют в другом режиме взаимоотношений, и у них другие представления о добре и зле. Пока Евросоюз и так называемые западные партнеры Украине прощают все нарушения и даже убийства», – заявил он.

Лихачев, комментируя общую ситуацию с организацией голосования за рубежом, обратил внимание на то, что практически везде наблюдалась высокая явка.

«Сложности были с размещением электората в Австрии. В здании, где был основной участок голосования в Вене, было все заполнено нашими гражданами. Большое число людей буквально окружило наше посольство в Кишиневе. Был звонок из Сухума – на многих участках в Сухуми закончились бюллетени. Действительно, сегодня формируется тот исторический материал, который будут изучать», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.03.18

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