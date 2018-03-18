Без сюрпризов: Путин лидирует с огромным отрывом

Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства с огромным отрывом от остальных кандидатов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 21:07 мск после обработки почти 22% бюллетеней за Путина проголосовали 72,11% избирателей, принявших участие в голосовании.

Второе место пока у кандидата от КПРФ Павла Грудинина, который набирает 15,78% голосов. Третьим идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 6,94%. Далее следуют Ксения Собчак (1,39%), Григорий Явлинский (0,77%), Сергей Бабурин (0,62%), Максим Сурайкин (0,61%) Борис Титов (0,6%).

По словам главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, основные результаты итогов голосования станут известны к 2-3 часам ночи, ЦИК не будет спешить с подведением окончательных итогов.

«Мы не будем торопиться подводить официальные итоги выборов, пока не придут все протоколы. Мы, рабочая группа, которую я возглавляю, должны все это внимательно проверить. Посмотреть, если какие-то нарушения – будут основания что-то отменять. Сначала очень внимательно посмотрим, что и как. Чтобы не было вопросов по итогам выборов», – сказала Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что «для нас это очень важно, степень чистоты и достоверности». «Никаких поползновений что-то скрывать у нас нет. Мы сами были главной инициатором обнаружения злоупотреблений и нарушений. Чтобы очистить систему от всего того, что неприемлемо в соответствии с законом. Мы промониторили все, что возможно. Пока это (число злоупотреблений и нарушений) довольно скромное», – отметила Памфилова.

Ранее секретарь ЦИК России Майя Гришина отмечала, что в день голосования в Ццентризбирком поступило 21 831 обращение. Большинство из них (138 052), как и прежде, обращения за информацией об адресах избирательных участков и о порядке голосования. Но есть и жалобы, в том числе и сообщения о возможном применении административного ресурса – таких обращений 671.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.18

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