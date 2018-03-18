Итоги выборов-2018: Путин наращивает открыв

Действующий президент РФ Владимир Путин наращивает поддержку избирателей после подсчета 33,62% бюллетеней по итогам голосования на выборах главы государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 22:09 мск, по данным Центризбиркома, глава государства получает 73,58% голосов, а идущий на втором месте Грудинин – лишь 14,57%. Замыкает тройку лидеров лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 6,63%.

Далее голоса распределяются следующим образом – Ксения Собчак (1,4%), Григорий Явлинский (0,79%), Сергей Бабурин (0,63%), Максим Сурайкин (0,63%) Борис Титов (0,62%).

Как отмечают политологи, сейчас речь идет о результатах по итогам подсчета голосов в восточной части России. В дальнейшем итоги по мере обработки бюллетеней могут претерпеть некоторые изменения.

Как ранее отмечала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, основные результаты итогов голосования станут известны к 2-3 часам ночи, но ЦИК не будет спешить с подведением окончательных итогов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.18

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