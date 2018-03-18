Система «ГАС-Выборы» подверглась хакерской атаке

Сегодня в течения дня системы «ГАС-Выборы» и онлайн трансляций голосования подверглась нескольким хакерским атакам. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

«Тема хакеров. Такие вопросы сегодня в течение дня действительно поступали. Но никакие внешние воздействия не способны оказать влияния на процедуру выборов президента Российской Федерации. Мы достаточно технологичная и специализированная в этом вопросе страна. Наши специалисты способны такую защиту обеспечить», – заявил глава минкомсвязи.

«Это не значит, что таких атак не было. Мы в фоновом режиме постоянно их наблюдали. Но такие атаки влияние оказать не смогли», – подчеркнул он.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подтвердил, что атаки на систему он-лайн трансляций действительно были. «Мы готовились к тому, что будут атаки на портал ЦИКа и систему он-лайн трансляций. Они были, но все они были купированы силами безопасностям «Ростелекома», – сказал он.

По его словам, атаки были направлены из нескольких стран, однако не стал уточнять, каких именно.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.03.18

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