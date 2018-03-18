Зюганов заявил о занижении числа голосов в поддержку Грудинина

Параллельный подсчет голосов на выборах президента РФ, который проводит КПРФ, показывает, что поддержка кандидата от компартии Павла Грудинина выше предварительных данных Центризбиркома. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«По нашему параллельному подсчету на данный момент у нас на 2,5% больше, чем показывает избирком», – сказал Зюганов в воскресенье на брифинге, передает «Интерфакс».

Зюганов также сообщил об итогах голосования, который получен Грудининым на участке 1305 в совхозе имени Ленина, директором которого он является. «У Грудинина – 55%, у Путина – 38,5%, у Жириновского – 1,5%, у остальных в списке почти ничего», – обратил внимание лидер КПРФ и уточнил, что на этот участок «дополнительно власти привезли 611 человек, чтобы сломать результаты голосования».

«Как ни пытаются закопать КПРФ, ничего из этого не выйдет», – подчеркнул Зюганов и добавил, что предварительный итог голосования подтверждает, что компартия остается главной оппозиционной силой в стране.

По его словам, вывести страну из кризиса может левоцентристкий курс. «В целом общество требует перемен», – сказал он и добавил, что в КПРФ «готовы к серьезному диалогу по решению национальных проблем».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 18.03.18

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