Обработана половина бюллетеней: Путин набирает 75% голосов

Действующий президент РФ Владимир Путин после обработки 50,62% бюллетеней на выборах главы государства набирает 75,01% голосов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные на информационном экране Центризбиркома.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин сохраняет второе место с результатом 13,38% голосов. Замыкает тройку лидеров по-прежнему лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого проголосовали 6,34% избирателей, принявших участие в выборах.

Далее голоса распределяются следующим образом – Ксения Собчак (1,42%), Григорий Явлинский (0,83%), Максим Сурайкин (0,65%), Борис Титов (0,65%) и Сергей Бабурин (0,63%).

Как ранее отмечала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, основные результаты итогов голосования станут известны к 2-3 часам ночи, но ЦИК не будет спешить с подведением окончательных итогов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.18

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