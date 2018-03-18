Нарушения на выборах президента РФ носили системный характер

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что нарушения на выборах президента РФ в основном носили системный характер, но серьезных ЧП все же не зафиксировано. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», омбудсмен сообщила, выступая сегодня в Центральной избирательной комиссии.

Москалькова отметила, что работало 12 мобильных групп, которые проводили мониторинг и следили за ходом голосования. «Были развернуты центры общественного наблюдения, которые позволили реагировать на точечные высказывания о нарушениях. Мы подвели итоги – ни одной коллективной жалобы, которая бы говорила о массовых нарушениях, нам не поступило. Те нарушения, о которых писали граждане, можно было бы сразу же исправить», – сказала омбудсмен.

Такие нарушения, как она отметила, были на некоторых участках в Москве. Например, в Сокольническом районе не было информации о том, где именно будет происходить голосование. «Это было сразу же исправлено», – сообщила она.

В то же время она обратила внимание, что есть некоторые проблемы, которые относятся «к числу системных». Например, в Первой городской больнице, где была избирательная комиссия, граждане, которые поступили сегодня в больницу и были прикреплены к другим участкам, не смогли проголосовать. «Конечно, это мизерное количество людей. Но они не должны быть исключены из процесса голосования», – уверена она.

При этом Москалькова заявила, информация о нарушениях значительно преувеличена.

«Мы столкнулись с тем, что общественная организация «Голос» размещала на своей карте информации о нарушениях. Наш мониторинговый штаб старался реагировать практически на каждый сигнал, который поступал. Но практически во всех случаях, что мы проверяли, информация не подтвердилась», – сказала она.

Москалькова также отметила, что во всех регионах был зафиксирован «высокий уровень явки и гражданской сознательности населения». «Многие приходили с семьями. Эмоциональная составляющая была очень высокая. Общий фон говорит о том, что люди осознают историческую миссию, которую они сегодня выполняют», – сказала она.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.03.18

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