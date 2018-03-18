«Праздник патриотизма»: «беспрецедентная травля» Запада обеспечила Путину победу

Выборы президента России обернулись «патриотическим праздником» для населения. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», известный политолог Сергей Марков, выступая в Центральной избирательной комиссии РФ. По его оценке, победа Владимира Путина стала «реакцией» граждан РФ на «беспрецедентную травлю» со стороны Запада.

Марков обратил внимание, что и явка и результаты главного кандидата, которая на 23:45 составляет 75, 40% значительно превышают предварительные прогнозы.

«Явка (почти 60% к 6 часам вечера) для большинства моих коллег стала сюрпризом – она очевидно превышает на 4-5%. Более того, проценты за Владимира Владимировича для большинства также оказались выше ожидаемого», – сказал политолог.

Марков также отметил, что даже те граждане страны, который сегодня находились в других странах на отдыхе, предпочли провести этот день на избирательных участках.

«Это были не выборы, а патриотический праздник населения. В Пхукете люди ждали по полдня, чтобы попасть на участок. В Дубаи очередь растянулась на полкилометра», – обратил внимание эксперт.

«Это реакция людей на те атаки, которым подвергается страна и президент Владимир Путин. Четкий патриотический ответ на беспрецедентную по накалу, по несправедливости и лживости травлю в отношении страны на протяжении последних лет. В этих условиях население ответило патриотическим шагом. Люди поняли, что их главный вклад против этого – прийти и отдать голос за действующего президента. Возможность сказать да – России, нет – атакам против России», – заявил он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 23:55 обработано уже 58,74% бюллетеней. По текущим данным, Путин набирает 75,54% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 12,97%, Владимир Жириновский – 6,2%, скандальная журналистка Ксения Собчак – 1,44%, остальные кандидаты – менее 1% голосов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.03.18

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