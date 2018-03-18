Саботаж выборов президента РФ на постсоветском пространстве: придется искать обходные пути

Две бывшие советские республики – Украина и Грузия – саботировали выборы президента РФ на своей территории. России придется использовать новейшие информационные технологии, чтобы обеспечить возможностью проголосовать граждан страны, которые в день выборов находятся в государствах, с которыми у РФ «напряженные отношения». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя ситуацию, которая сегодня возникла на Украине.

«Все наши призывы к украинской стороны обеспечить возможность реализации избирательного права не встретили понимания. В Харькове, Одессе и ряде других городов не был обеспечен доступ на территорию консульских отделов», – подчеркнула Москалькова.

При этом она отметила, что российская сторона «не услышала внятной оценки этих событий со стороны международных организаций».

«Была реакция от ОБСЕ, но на украинской территории она была проигнорирована и искажена в своем содержании. Это опасный симптом. Нас беспокоило и положение граждан России, проживающих на территории Грузии. Они не смогли проголосовать. Гражданам России было предложено голосовать в других государствах», – сказала омбудсмен.

«Это нас подвигает к тому, что апробированные информационные технологии могли бы решить проблемы голосования на тех территориях, которые находятся с нами в напряжённых дипломатических отношениях», – отметила Москалькова.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», официальная власть на Украине сегодня попыталась саботировать российские президентские выборы на своей территории.

«Какая ситуация в Киеве. Несколько часов назад национальная гвардия в Одессе около участка генерального консульства Российской Федерации объявила о том, что была обнаружена бомба. На этом основании было прекращено всякое движение в сторону российского загранучереждения», – отмечал член ЦИК Василий Лихачев.

В ответ на это парламентская ассамблея ОБСЕ направила в адрес официальных властей Киева обращение с просьбой разобраться в этой ситуации недопуска и ограничения граждан РФ, находящихся на территории Украины, к реализации их конституционного права на голосование.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.03.18

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