Обработано более 60% бюллетеней: Путин получает 75,72% голосов

Действующий президент РФ Владимир Путин после обработки 60,43% бюллетеней на выборах главы государства набирает 75,72% голосов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные на информационном экране Центризбиркома.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин сохраняет второе место с результатом 12,77% голосов. Замыкает тройку лидеров по-прежнему лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого проголосовали 6,14% избирателей, принявших участие в выборах.

Далее голоса распределяются следующим образом – Ксения Собчак (1,46%), Григорий Явлинский (0,86%), Борис Титов (0,67%), Максим Сурайкин (0,66%) и Сергей Бабурин (0,63%).

Как ранее отмечала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, основные результаты итогов голосования станут известны к 2-3 часам ночи, но ЦИК не будет спешить с подведением окончательных итогов.

Комментируя предварительные итоги голосования, президент РФ поблагодарил жителей РФ за поддержку, а кандидат от КПРФ назвал кампанию самой грязной и нечестной на постсоветском пространстве. Лидер ЛДПР также недоволен полученным результатом, а Ксения Собчак назвала выборы прозрачными и осталась довольна тем, что ситуация с голосованием меняется в лучшую сторону.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

Саботаж выборов президента РФ на постсоветском пространстве: придется искать обходные пути. / «Праздник патриотизма»: «беспрецедентная травля» Запада обеспечила Путину победу. / Нарушения на выборах президента РФ носили системный характер. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»