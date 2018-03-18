Жириновский недоволен итогами выборов: было, как при царе и коммунистах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский остался недоволен результатами президентской кампании. Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик раскритиковал неравные условия для кандидатов и заявил, что демократии и конкуренции на выборах в России нет.

Выступая на онлайн-марафоне «Ночь выборов – 2018», который собрал рекордную аудиторию в несколько миллионов зрителей, лидер ЛДПР обвинил Центризбирком в работе «на действующую власть».

«Условия абсолютно неравные, дебатов не было, скандалы все искусственные, спровоцированные специально, чтобы привлечь внимание. Демократии нет, конкуренции нет, один кремлевский кандидат, а остальные – все «моськи», – сказал Жириновский.

«Такие результаты никого не радуют. Чему радоваться, если итоги объявили за год? Можно точно так же сказать, что кандидат от власти победит и в 2024 году с результатом 60-70%. Демократии нет, свободных выборов нет, как при царе, как при коммунистах – страна у нас такая», – заявил Жириновский.

Лидер ЛДПР считает, что за Путина должно быть меньше голосов избирателей – «реальный европейский процент не выше сорока».

Ранее, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, комментируя предварительные итоги выборов, также высказал серьезное недовольство. Политик назвал президентскую кампанию нечестной и самой грязной на постсоветском пространстве.

Как сообщал «Новый День», действующий президент после обработки 60,43% бюллетеней на выборах главы государства набирает 75,72% голосов. Кандидат от КПРФ сохраняет второе место с результатом 12,77% голосов. Замыкает тройку лидеров по-прежнему лидер ЛДПР, за которого проголосовали 6,14% избирателей, принявших участие в выборах. Далее голоса распределяются следующим образом – Ксения Собчак (1,46%), Григорий Явлинский (0,86%), Борис Титов (0,67%), Максим Сурайкин (0,66%) и Сергей Бабурин (0,63%).

По оценке политических экспертов, результат выборов после окончательного подсчета голосов вряд ли претерпит серьезные изменения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

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