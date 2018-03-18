Обработано 80% бюллетеней: у Путина более 76% голосов

Действующий президент РФ Владимир Путин после обработки 70% бюллетеней на выборах главы государства увеличил открыв от соперников и набирал 76,18% голосов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин сохраняет второе место с результатом 12,3% голосов. Замыкает тройку лидеров по-прежнему лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого проголосовали 5,98% избирателей, принявших участие в выборах.

На четвертом месте скандальная телеведущая Ксения Собчак с результатом 1,53% голосов, остальные кандидаты не набирают 1%.

По оценке политических экспертов, результат выборов после окончательного подсчета голосов вряд ли претерпит серьезные изменения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

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