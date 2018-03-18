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Понедельник, 19 марта 2018, 03:13 мск

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Обработано 90% бюллетеней: Путин нарастил отрыв от оппонентов

Фото: пресс-служба Кремля

Действующий президент РФ Владимир Путин после обработки 90% бюллетеней на выборах главы государства увеличил открыв от соперников и набрал 76,41% голосов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин сохраняет второе место, но с более низким, чем ранее, результатом – 12,05% голосов. Замыкает тройку лидеров по-прежнему лидер ЛДПР Владимир Жириновский, но уровень поддержки его кандидатуры также сократилась до 5,85%.

Результат телеведущей Ксении Собчак немного вырос – до 1,59% голосов. Остальные кандидаты не набирают 1%.

По оценке политических экспертов, результат выборов после окончательного подсчета голосов вряд ли претерпит серьезные изменения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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