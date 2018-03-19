Итоги голосования после вброса бюллетеней на участке в Люберцах аннулированы

Территориальная избирательная комиссия аннулировала итоги выборов на участке 1480 в подмосковных Люберцах, где был зафиксирован вброс бюллетеней. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

Как сообщал «Новый День», на участке председатель избирательной комиссии №1480 и член комиссии с правом решающего голоса были накануне отстранены от работы. МВД передало материалы проверки в Следственный комитет для решения о возбуждении уголовного дела.

Тем не менее, по итогам голосования в Московской области, действующий президент РФ Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав 74,49% голосов по итогам подсчета 100% протоколов избирательных комиссий.

На втором месте в регионе с результатом с 12,88% оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский 5,50%.

Ксения Собчак получила 2,13%, основатель «Яблока» Григорий Явлинский набрал 1,34%, бизнес-омбудсмен Борис Титов, Сергей Бабурин – 0,71%, Максим Сурайкин – 0,66%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

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