Выборы 2018: Путин нарастил поддержку в Москве в полтора раза

После подсчета 100% бюллетеней на выборах президента РФ в Москве действующий глава государства Владимир Путин набрал 70,88% голосов избирателей. Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, по сравнению с 2012 годом презилдент улучших свой результат полтора раза.

«На прошлых президентских выборах в 2012 году Путин набрал 46,95% голосов избирателей, то есть в этот раз его результат улучшен в полтора раза», – сказал он.

На втором месте по итогам голосования кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 12,47%, на третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 4,7%.

За Ксению Собчак проголосовали 4,08% избирателей. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский набрал 3,17%, Борис Титов – 1,56%, Сергей Бабурин – 0,96%, Максим Сурайкин – 0,72%, передает «Интерфакс».

В Мосгоризбиркоме уточнили, что Собчак на некоторых участках обошла Жириновского. В частности, телеведущая набрала 8,38% голосов в Тверском районе, где результат лидера ЛДПР – 3,72%. Вместе с тем Собчак выиграла у Жириновского в районе Якиманка (7,48% против 3,54%), в Гагаринском районе (7,36% против 2,93%) и в районе Хамовники (7,36% против 3,58%).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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