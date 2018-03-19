«Пора выйти из-под гипноза пропаганды». «Левый фронт» Сергея Удальцова не признал итоги выборов

Движение «Левый фронт», по инициативе которого кандидатом на пост главы государства от КПРФ был выбран Павел Грудинин, заявило о непризнании итогов выборов президента РФ. Как говорится в заявлении организации, прошедшую президентскую кампанию «нельзя назвать законной и честной по многим параметрам».

Как считает «Левый фронт», предвыборная кампания проходила «в неравноправных условиях, когда кандидату Путину были искусственно созданы гигантские преимущества в информационном освещении». «Отказ Путина от участия в предвыборных дебатах также остался без внимания ЦИК РФ, а сам формат дебатов сознательно исключал какую-либо содержательную дискуссию», – говорится в заявлении.

В «Левом фронте» также обратили внимание на грязную информационную кампанию против Павла Грудинина: «масштабное шельмование в федеральных СМИ» кандидата от лево-патриотических сил, в частности, то, что в день голосования на информационных плакатах о кандидатах появились вклейки о «недостоверности сведений, представленных Павлом Грудининым».

«Данная вклейка могла быть размещена только по официальному решению ЦИК РФ, но его не существует. Таким образом, незаконно распространялась информация, формирующая негативный имидж Грудинина. Также на многих участках были зафиксированы вбросы бюллетеней, неоднократное голосование одного лица и другие грубые нарушения», – заявили в исполкоме организации.

Как считает «Левый фронт», российской избирательной системе необходимо «комплексное реформирование», создание «равноправных условий для всех кандидатов», а также «снятие искусственных препятствий для выдвижения».

Кроме того, исполком организации призвал Грудинина обжаловать «все грубые нарушения», добиваться пересмотра итогов голосования и «не поздравлять Владимира Путина с победой на этих грязных выборах».

В заявлении «Левого фронта» также отмечается, что «в условиях беспрецедентного давления и нарушений» Грудинин занял «уверенное второе место», доказав, что «основная альтернатива режиму» – команда лево-патриотических сил, а «в России постоянно растет запрос на «левый поворот и социалистические реформы».

Сложившуюся коалицию по поддержке Грудинина движение предлагает оформить «в координационный центр всех левых, коммунистических и патриотических сил».

Вместе с тем «Левый фронт» также констатировал провал политики либеральных партий, демонстрирующий «фиаско прозападной оппозиции».

«Провалилась и так называемая тактика «бойкота выборов», пропагандируемая Навальным и парадоксальным образом примкнувшими к нему некоторыми левыми интеллигентами. По факту, эта тактика лишь разобщила оппозиционно настроенных избирателей и сработала на руку Кремля. Эти ошибки необходимо зафиксировать, чтобы не повторять их в будущем», – говорится в заявлении.

Реальные перемены, по мнению «Левого фронта», станут возможны лишь в том случае, если граждане «смогут выйти из-под гипноза кремлевской пропаганды и начнут реальную борьбу за свои права».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

Выборы 2018: Путин нарастил поддержку в Москве в полтора раза. / Российские ученые разработали вакцину от наркомании. / Вашингтон выбрал Путина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»