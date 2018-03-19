Мифология власти: на выборах в России оппозиция никогда не выиграет Эдуард Лимонов об итогах президентской кампании

Российский народ притерся к нынешней власти и считает ее «принадлежащей к глыбе русской истории» – в этом ситуации все попытки сменить власть, выиграв выборы, обречены на провал. Такое мнение высказал в своем блоге лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», писатель Эдуард Лимонов.

По его оценке, еще в 1991-м и даже в 1993 году люди «так не считали», однако с того момента власть просидела «так долго», что «воспринимается народом как «сама русская государственность», в ряду «царя Бориса Годунова, царя Михаила Романова, царей Николаев, Ленина, Сталина».

«Против такой укоренившейся в мифологии народа власти, что там Грудинин или тем более Собчак...? Стрикулисты какие-то, ходячие несерьёзности не из русской Истории. Он – как парикмахер, она – как выбежала прямо из салона красоты, освободившись лишь от бигудей. Всякому хочется крикнуть: «Брысь отсюда! Вали обратно под колпак, где женщины в ряд сидят, сушатся». А ему – взять опять в руки ножницы, парикмахер же», – иронизирует писатель.

Тому, кто желает «сковырнуть эту власть», по мнению Лимонова, предстоит «бороться с государственностью, с залами Кремля, с его палатами Грановитыми, с мистикой всего этого, и даже с церковью, с иконами».

«Поэтому на народ тут не рассчитывайте. На выборах никогда не выиграете. Придётся самим небольшим числом что-то замутить, изобрести, лимитированное, а народ уж перед фактом поставить. Он возражать не будет», – заключил Лимонов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

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