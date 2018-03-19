Сергей Донской готовится занять пост вице-премьера

Стали известны первые подробности о возможных кадровых перестановках в обновленном составе правительства РФ, который будет сформирован после инаугурации Владимира Путина. По данным источников в министерстве природных ресурсов и экологии РФ, глава ведомства Сергей Донской с высокой долей вероятности займет пост вице-премьера.

Само Минприроды, которым сегодня руководит Донской, как сообщается, возглавит Роман Панов – нынешний генеральный директор АО «Росгеология».

По данным источника, Сергей Донской продемонстрировал высокую эффективность при проведении мероприятий в рамках Года экологии в России (2017). В стране продолжилось активное внедрение на производствах наилучших доступных технологий, ориентированных на экологичность и ресурсосбережение. Также руководством страны отмечены усилия Донского в части организации ответственного обращения с коммунальными отходами: в регионах начата рекультивация крупных мусорных свалок, а в Московской области и Татарстане будут построены высокотехнологичные мусоросжигательные заводы.

Сотрудничество Минприроды и Росгеологии уже способствовало решению наиболее остро стоящих задач по ликвидации накопленного экологического ущерба. Успешно решаются задачи по очистке территорий в Арктике и по предотвращению угроз загрязнения озера Байкал отходами Байкальского ЦБК.

Основная задача, которая, как ожидается, будет поставлена руководством страны перед тандемом двух профессиональных геологов на постах вице-премьера и министра экологии (до того, как возглавить минприроды, Сергей Донской также руководил Росгеологией) –– это обеспечение международного признания за Российской Федерацией права на арктические территории за пределами 200-мильной особой экономической зоны в Северном Ледовитом океане.

Синхронизированные усилия будут направлены на достоверное установление континентальной природы хребта Ломоносова и поднятия Менделеева и закрепление соответствующего статуса арктического шельфа на международном уровне.

Сам Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, подводя итоги Года экологии в России, уже заявлял, что уверен в том, что будет работать и дальше.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

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