Либералы разбиты: на выборах президента РФ победили просоветские лево-патриотические идеи

Итоги выборов, которые огласила Центральная избирательная комиссия РФ, «не имеют никакого отношения к действительности». Но подача исков– «дело абсолютно бесперспективное с точки зрения судебных решений». Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил известный российский адвокат, директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. По его оценке, одним из главных результатов президентской кампании стала победа лево-патриотических идей и крах либералов.

Аграновский согласился, что действующий президент РФ Владимир Путин победил и с большим отрывом, но высказал сомнения относительно громадного разрыва между кандидатами. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, по его оценке, держался достойно, сражаясь «со всей огромной государственной и олигархической машиной с неисчерпаемым финансовым, информационным и административным ресурсом».

«Собственно, это были не выборы, а некое переназначение: когда на одного кандидата, выпучив глаза, работает вся система, а против другого тоже вся система – все кандидаты, все СМИ, все, что только можно. И даже ночью бедняге привешивали на каждом участке в стране листочки с якобы счетами Грудинина», – высказал возмущение Аграновский.

Тем не менее, как он отметил, даже в таких условиях Грудинин, которого до этого знали только узкие специалисты или жители Московской области, превратился в политика федерального уровня – он набрал больше голосов (8 655 227), чем КПРФ, которую поддержали на думских выборах 7 017 722 избирателей.

Аграновский не исключил, что юристы КПРФ будут анализировать информацию о выборах и подавать соответствующие иски, но не считает это самоцелью.

«Здесь будет сложно что-то доказать. Главное нарушение – абсолютное отсутствие равенства прав кандидатов. Все остальные нарушения – уже не так важны. Хотя, наверняка, были и вбросы, фальсификации и вообще много чего еще», – отметил адвокат.

При этом он назвал подачу исков по итогам выборов «абсолютно бесперспективной». «Все судебные решения будут приняты против нас. За 20 лет проведения выборов у нас в стране, насколько я знаю, ни одного результата нигде не удалось оспорить», – констатировал он.

По оценке Аграновского, в данном случае нужно говорить о том, что нормальный демократический процесс – выборы – был организован неудачно. Он считает, что «вполне можно было обойтись «без очернения Грудинина, вывешивания непонятных счетов, без всей этой грязи, подлости», и «результаты голосования были бы более-менее похожи» и «по крайней мере, показывали бы, что у нас существует реальная демократия, и есть разные идеи, а не враг, которого добивают, если он не сдается».

По его мнению, нынешние методы предвыборной борьбы в России дают повод персоналиям, типа постпреда США при ООН Никки Хейли, «называть нас режимом», каковым мы не являемся.

«Грудинин оказался в таком же положении, как наша сборная на Олимпиаде, когда со всех сторон тебя обставили антидопинговыми комиссиями», – сказал он.

Оппозицию Аграновский назвал важнейшей частью демократического процесса, а результатом президентских выборов считает создание реальной лево-патриотической оппозиции, ее качественное изменение.

«Кто представлял в этот раз оппозицию ярче всего? Грудинин, Зюганов, Шевченко, Болдырев. Все работали очень хорошо. Всеми я очень доволен – всеми медийными фигурами. Это качественное изменение оппозиции. Она стала гораздо более живой. Во всех смыслах. Вот, например, если бы Сурайкин прорвался к Шевченко, он бы очень хорошо схватил по своему лицу. Такие доводы в политике тоже иногда нужны с такого рода людьми, как Сурайкин. Так что борьба была проведена хорошо», – сказал Аграновский.

Комментируя итоги президентской кампании, Аграновской также обратил внимание, что еще одним важным результатом стал «разгром либералов». По его мнению, после выборов их «вообще не существует». При этом, по его выражению, Владимира Жириновского «удалось задвинуть аж в два раза», и у лидера ЛДПР появился «серьезный конкурент. «На поле позорища, где он безраздельно царствовал один, – теперь Собчак», – сказал Аграновский.

Вместе с тем он подчеркнул, что на выборах произошла грандиозная победа лево-патриотических и даже просоветских идей, которые «активно использовали Путин и другие кандидаты».

«На чем работал Путин? Крым, внешняя политика, операция в Сирии, защита Донбасса, защита территориальной целостности, сильная Россия... Это то, о чем мы говорим еще со времен Ельцина и Горбачева. Это наши идеи, за которые в 1993-м нас из танков расстреливали, а сейчас – это мейнстрим, на котором работают все. Наши идеи стали всеобъемлющими. Путин, Грудинин, Жириновский, Сурайкин, Бабурин – все на этом поле, все! Ну Явлинский и Собчак – какое-то инакомыслие есть, в любой стране всегда хватает», – отметил Аграновский.

В этой связи он выразил надежду, что огромная часть «левых голосов», которая ушла к Путину, станет «сдерживающим фактором» и поможет президенту.

«Какая была наша главная задача на выборах? Чтобы Путину было проще справиться с либералами в правительстве, чтобы премьером не оказался Кудрин, чтобы куда-то задвинули Чубайса, чтобы не повысили пенсионный возраст, чтобы не добили социалку и медицину. Теперь это сложнее сделать, потому что все понимают – такое тотальное превосходство Путина было именно за счет использования левых и патриотических идей», – пояснил он.

По его мнению, в этих условиях коммунисты «сделали хорошую заявку на будущее».

«Путин использовал наши идеи, и Дай Бог ему в этом плане здоровья. Нам не жалко. Пусть он их берет, пусть он их использует и пусть он их реализует. Мы его абсолютно поддерживаем и в Сирии, и на Украине, и в Крыму. И если он будет проводить какую-то государственническую политику – в плане внутренней политики, экономики... нам же сейчас очень нужны серьезные антигайдаровские реформы... если он будет их проводить, конечно, мы будем его поддерживать», – заключил Аграновский.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.03.18

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