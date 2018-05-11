Названы кандидаты на пост министра образования РФ

Стали известны кандидаты на должность министра образования в составе нового правительства РФ. Как сообщил первый заместитель главы профильного комитета Госдумы Олег Смолин, на этот пост предлагаются и.о. главы ведомства Ольга Васильева и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева, передает РИА «Новости».

Смолин также прокомментировал информацию о разделении Минобрнауки на Министерство образования и Министерство науки и передачу последнему функции Федерального агентства научных организаций. По его словам, подобные обсуждения, ведутся уже не первый год, но сейчас власти, «похоже, склоняются к этому решению».

Напомним, что историк и педагог Ольга Васильева заняла пост министра образования и науки в августе 2016 года и стала первой женщиной в истории страны на этой должности. Кроме того, она является действительным государственным советником России второго класса, возглавляет кафедру государственно-конфессиональных отношений ИГСУ РАНХиГС.

Елена Шмелева руководит фондом «Талант и успех», открывшим в Сочи образовательный центр «Сириус». Она также член Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 11.05.18

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