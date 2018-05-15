В Москве зафиксирована новая сероводородная атака

Минувшей ночью и утром москвичи снова дышали сероводородом. Превышение предельно допустимых норм зафиксировано автоматическими станциями контроля загрязнения воздуха на юго-востоке и востоке Москвы. Об этом сообщает ГПБУ «Моэкомониторинг».

В частности, в районе Печатники (улица Гурьянова) ПДК (предельно допустимая концентрация) максимальная разовая сероводорода была превышена в 4,6 раза, в районе Люблино (ул. Головачева) – в 3 раза, в районе Косино-Ухтомский (ул. Лухмановская) – в 2,9 раза, передает «Интерфакс».

Незначительное отклонение от нормы наблюдалось также в районах Новокосино, Марьино, Капотне и Рязанском.

Пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды не сообщает об этих превышениях, однако признает, что в ночные и утренние часы «отмечалось ухудшение условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 15.05.18

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