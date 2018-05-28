Мусорный позор Подмосковья проявится во время ЧМ-2018

Подмосковье рискует опозориться перед мировым сообществом во время чемпионата мира по футболу из-за мусорного коллапса в регионе, признал министр экологии Московской области Александр Коган на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День».

В первую очередь Коган обратил внимание, что мусорная проблема Подмосковья была заложена еще 60-70 лет назад. «Мы получили 39 полигонов, которые работали по проектам, в которых не было предусмотрено ни системы фильтрации, ни системы сбора свалочного газа. Единственные экологические мероприятия, которые были предусмотрены по проекту на этих полигонах – пересыпка грунтами. Мы в ведение получили эти полигоны полтора года назад и с 1 июля 2017 года начали организовывать все мероприятия», – сказал он.

По словам Когана, на сегодняшний день ситуацию на многих подмосковных свалках удалось стабилизировать.

«В «Ядрово» выбросы на сегодняшний день сократились в сотни раз – это показывает объективные контроль. Ситуация стабилизируется буквально в ближайшие 2-3 недели, когда будет запущен высокотемпературный факел, который будет утилизировать свалочный газ на 99,99% – то есть практически на 100%. То же самое – в «Кучино» и по многим полигонам», – заверил министр.

При этом Коган подчеркнул, что готов взять на себя всю ответственность за происходящее на полигонах. «А чего нам бояться? Мы готовы взять всю ответственность и за советский, и за российский период. Мы не отказываемся от ответственности. Я готов взять всю нагрузку и сказать: Да, мы сейчас проводим мероприятия, но, к сожалению, в Балашихе, 25 млн тонн отходов захоронили. При всем желании это (исправить ситуацию) невозможно сделать (даже) за 10 лет. Поставив дегазацию, с января, когда начал работать факел, было снижение негативного воздействие, в том числе свалочного газа. У нас из Москвы было по 1200 обращений, по 500-800 обращений – Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Люберцы. Сейчас, когда 10 обращений ко мне приводит, для меня – это ЧП. Это говорит о том, что мы движемся в абсолютно правильном направлении», – подчеркнул Коган.

«Вы нам говорите, слушайте, а вы не боитесь опозориться? Конечно, боимся, но мы готовы ответственность на себя. Но мы не опозоримся, потому что мы все мероприятия достаточные провели, чтобы не опозориться. Не волнуйтесь», – сказал министр.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», с 8 декабря 2017 года фиксируются массовые обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха (сероводорода). В результате проведенных исследований было выявлено, что источником зловоний является балашихинский полигон «Кучино», на котором ведутся работы по дегазации. Только в мае превышение по сероводороду в восточных районах области и Москвы было зафиксировано уже несколько раз.

Ранее в интервью РИА «Новый День» политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой отмечал, что гости Москвы рискуют оказаться под угрозой «химической атаки» из Подмосковья. Как считает эксперт, никакие косметические действия, наподобие тех, к которым пытались прибегнуть власти Балашихи, разбрызгивая сладкопахнущие вещества рядом с местным полигоном «Кучино», когда туда должен был приехать президент РФ Владимир Путин, не помогут даже временно замаскировать проблему.

«Летом процессы гниения на полигонах будут идти намного интенсивнее. Объем мусора на свалках уменьшаться не будет, мусор девать некуда, загрязнение пойдет сильнее. По факту, это будет химическая атака. Сероводород – это отравляющее вещество массового поражения. ЧМ и гости столицы окажутся под угрозой химической атаки из-под Подмосковья», – предупреждал Неживой.

Напомним, превышение серы в крови ведет к тому, что образуется сульфгемоглобин. Молекулы гемоглобина присоединяют серу, она прилипает к стенкам сосуда. Это практически необратимая реакция, которая может привести к летальному исходу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.05.18

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