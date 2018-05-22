российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 мая 2018, 13:30 мск

Новости Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Восток Москвы снова пропах сероводородом

Минувшей ночью на востоке Москвы вновь зафиксирован мощный выброс сероводорода. Как следует из данных «Москэкомониторинга», в отдельных районах превышение предельно допустимой концентрации было почти в четыре раза.

В частности, около полуночи районе Новокосино концентрация сероводорода достигла 0,0146 миллиграмма на метр кубический при пороге в 0,0075. При этом повышенная концентрация продержалась около трех часов, передает РИА «Новости».

Вместе с тем превышение ПДК более чем в четыре раза – 0,0304 – зафиксировано в районе Кожухово.

Напомним, превышение серы в крови ведет к тому, что образуется сульфгемоглобин. Молекулы гемоглобина присоединяют серу, она прилипает к стенкам сосуда. Это практически необратимая реакция, которая может привести к летальному исходу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.18

Германия хочет возродить танки Leopard 2 из-за напряженности с Россией. / За деньги – ответишь. СМИ узнали условие выдачи Абрамовичу британской визы. / «Это будет мировая война»: британские фанаты устроят «ад» на ЧМ-2018. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Экология

Туристов в Италии ждут громадные штрафы за использование пластиковой посуды

Следственный комитет обнародовал итоги проверки «химической атаки» со свалки «Ядрово»

Прокуратура нашла загрязнителя реки Ликова и источник «запахов» во Внукове

В Москве зафиксирована еще одна «химическая атака» сероводородом

Рекультивация «Новоселок»: как и кому выгоднее?

Экологическая безопасность Петербурга под угрозой. Почему МПБО-2 Зотова и Куренкова не хочет решать проблемы?

В Москве зафиксирована новая сероводородная атака

Нашли «крайних»: Подмосковные власти переложили ответственность за «Кучино» на сотрудников свалки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Экология,

Новости партнеров