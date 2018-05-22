Восток Москвы снова пропах сероводородом

Минувшей ночью на востоке Москвы вновь зафиксирован мощный выброс сероводорода. Как следует из данных «Москэкомониторинга», в отдельных районах превышение предельно допустимой концентрации было почти в четыре раза.

В частности, около полуночи районе Новокосино концентрация сероводорода достигла 0,0146 миллиграмма на метр кубический при пороге в 0,0075. При этом повышенная концентрация продержалась около трех часов, передает РИА «Новости».

Вместе с тем превышение ПДК более чем в четыре раза – 0,0304 – зафиксировано в районе Кожухово.

Напомним, превышение серы в крови ведет к тому, что образуется сульфгемоглобин. Молекулы гемоглобина присоединяют серу, она прилипает к стенкам сосуда. Это практически необратимая реакция, которая может привести к летальному исходу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.18

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