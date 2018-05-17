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Понедельник, 21 мая 2018, 15:58 мск

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В Москве зафиксирована еще одна «химическая атака» сероводородом

Сегодня ночью в нескольких районах Москвы вновь было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода – на юго-востоке и востоке столицы. Об этом сообщил ГПБУ «Моэкомониторинг».

По данным ведомства, ПДК м.р. вредного вещества была вдвое превышена в районах Капотня и Косино-Ухтомский.

Как сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды, вечером 16 мая порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ превышен не был. Отмечается также, что сегодня метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», последняя сероводородная атака произошла в ночь на 15 мая.

Напомним, превышение серы в крови ведет к тому, что образуется сульфгемоглобин. Молекулы гемоглобина присоединяют серу, она прилипает к стенкам сосуда. Это практически необратимая реакция, которая может привести к летальному исходу.

Москва, Мария Вяткина

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