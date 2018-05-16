В помощь «бедным» олигархам: Медведев одобрил создание офшорных зон в России

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поддержал идею создания оффшорных зон в России – территорий «с особым правовым статусом и особым налоговым режимом», передает Infox.ru.

По словам премьера, такие районы появятся на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград). Как отметил Медведев, там планируется тестировать практики передового правового регулирования, которые впоследствии могут распространить на всю экономику.

Как сообщал «Новый День», ранее появилась информация, что правительство поддержит российских бизнесменов, чьи компании пострадали от санкций, с помощью создания офшорных зон. Отмечалось, что идею обсуждали давно, но с увеличением санкционного давления она вновь была актуализирована.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.18

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