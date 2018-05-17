«Майские указы» Путина снова рискуют остаться на бумаге: правительство Медведева не в состоянии их реализовать

Правительство «четвёртого срока» вновь избранного президента РФ Владимира Путина ожидает судьба Российской империи и Советского Союза. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы Денис Парфенов, выступая сегодня на пленарном заседании. Парламентарий призвал Кремль не обольщаться 76% доверия населения, так как люди не будут долго терпеть «откровенный грабеж».

Коммунист обратил внимание, что несмотря на высокую оценку, которую дал Путин правительству РФ прошлого созыва, кабинет министров Дмитрия Медведева фактически провалил большую часть «майских указов» президента 2012 года.

«Указы в большей степени оказались проваленными. Значительная часть того, что было прописано еще в тех указах, к сожалению, так и осталось на бумаге», – констатировал Парфенов.

«Инвестиции – мы должны были выйти на 27%, но едва дотянули до 20%. Многое было сделано для того, чтобы поднять зарплаты бюджетникам – в 1,5 раза – серьёзная цель, очень необходимая. Но учитывая, как это распределяется между федеральными и региональными бюджетами, это легло тяжким грузом на регионы и заставило практически свернуть многие программы развития и даже залезть в долги – более 2 трлн рублей. Совсем безрадостная ситуация с созданием 25 млн высокопроизводительных рабочих мест. Их было создано менее 4 млн», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, ситуация в социальной сфере вызывает еще больше опасений. «Происходит ползучая коммерциализация социальной сферы: образование, здравоохранение становятся все более платными. Эта политика началась еще в лихие 90-е и, к сожалению, была продолжена», – обратил внимание Парфенов.

Как считает депутат, причины такой «не самой приятной картины» кроются в экономической политике, которую проводит руководство России.

«Причины этого провала совершенно не секретны, они у всех на виду. Экономическая политика, проводимая сейчас в нашей стране, носит преимущественно классовый характер. В ее основные приоритеты входят обеспечение стабильности и благоденствия, в первую очередь, для очень богатых людей – для олигархов и тех, кто и обслуживает. Все остальные получают финансирование по остаточному принципу: не вовремя и не в полном объеме», – заявил Парфенов.

По его оценке, сложившийся в России государственно-монополистический капитализм проводит монетарную либеральную политику, которая выгодна она очень узкому кругу людей. «Например, госкпорпорации, по большому счету, государственными являются только по названию, а функционируют как частные предприятия, которые ориентированы на рыночные критерии успеха», – сказал он.

В результате, как считает Парфенов, ситуация в стране уже сейчас оборачивается проявлениями нестабильности. «Даже сама инаугурация была омрачена и страшной трагедией в Кемерово, и мусорными протестами по всему Подмосковью, и возмущениями из-за попыток ограничения свобод в Интернете», – отметил он.

Депутат также обратил внимание, что сейчас социологические опросы фиксируют острый запрос среди населения на социальную справедливость.

«Такими темпами мы придем куда угодно, но только не к процветанию. То, что сейчас население достаточно спокойно реагирует на самый настоящий грабеж со стороны олигархов, не означает, что так будет всегда. 76% доверия никого не должны вводить в заблуждение», – подчеркнул парламентарий.

Парфенов напомнил, что председатель Временного правительства Александр Керенский первоначально имел большую популярность и поддержку среди населения, однако из-за нерешенных экономических проблем быстро потерял доверие населения.

«В августе 1917 года публика была готова носить на руках господина Керенского, а буквально через несколько месяцев он был вынужден бежать. Нет ничего страшнее, чем утратить доверия народа. Это сыграло свою роль, когда рушилась империя Романовых и даже могучий Советский Союз», – заявил он.

В этой связи депутат выразил уверенность, что со «старой командой» реализовать новые «майские указы» у главы государства не получится.

«Мы снова видим, что ставятся хорошие, благие, необходимые цели. Но есть ли у нас основания надеяться, что они действительно будут достигнуты? Со старой командной добиться результатов не получится. Нужно понимать, что новый пакет указов ждет такая же участь, как и предыдущий. Сложно рассчитывать на прорыв. У нас продолжается самый настоящий пир во время чумы – количество олигархов за 2 года увеличилось с 77 до 106 человек – это долларовые миллиардеры», – сказал Парфенов.

Москва, Мария Вяткина

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