Памфилова дождалась: глава Мособлизбиркома отправлена в отставку

Председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова уйдет в отставку 21 мая, хотя ее полномочия истекают лишь в 2021 году. Формальным основанием стало написание докторской диссертации, передает Infox.ru.

Сегодня депутаты Мособлдумы поддержали заявление Коноваловой об уходе. Как отмечается, что свой пост покидает также член регионального избиркома с решающим правом голоса Наиля Васильева.

Ккак сообщал «Новый День», ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова неоднократно критиковала Коновалову. В частности, одним из поводов стало постановление регионального избиркома о проведении школьных референдумов в образовательных учреждениях в день президентских выборов. Центризбирком признал незаконным и отменил это решение Мособлизбиркома.

«Предупредить председателя комиссии Ирину Коновалову о возможности выражения ей недоверия со стороны ЦИК», – заявлял тогда член Центризбиркома Николай Левичев.

СМИ отмечают некоторые инциденты при голосовании, произошедшие с момента, когда Коновалова возглавила МОИК в Московской области . В частности, в декабре 2016 года на 68 избирательных участках из 96 в Мытищах были искажены результаты. Кроме того, на выборах президента в марте аннулировали итоги на участках в Люберцах из-за вброса бюллетеней.

Напомним, что Коновалова заняла пост главы Мособлизбиркома в 2016 году – после того как этот пост досрочно покинул Ирек Вильданов. Отставке предшествовал резонансный инцидент с фальсификациями выборов в Барвихе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.18

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