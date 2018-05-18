Правительство «серых лошадок»: Кудрин будет служить противовесом

Правительство «четвертого срока» вновь избранного президента РФ Владимира Путина сформировано из политических «серых лошадок», не склонных к интригам. Как сказал в интервью РИА «Новый День» директор консалтингового агентства NPR Group, политолог Дмитрий Фетисов, «уравновешивать» кабмин будет Счетная палата РФ под руководством бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина.

Фетисов обратил внимание, что изменения в составе нового правительства РФ оказались значительнее, чем ожидалось. «Планировалось, что перестановок будет меньше», – отметил он.

По словам политолога, в определенных блоках можно говорить об усилении кадрового состава. «В частности, если брать по тем персонам, которые пришли из губернаторского корпуса – Дмитрий Кобылкин (экс-губернатор Ямала, ныне – глава минприроды), Владимир Якушев (бывший глава Тюменской области, сейчас – министр строительства и ЖКХ). Потенциально они выглядят сильнее своих предшественников», – сказал Фетисов.

В то же время, как отметил политолог, без спорных назначений не обошлось. «Есть ряд таких спорных вопросов – то же Козлов (Александр Козлов – глава Амурской области), которой не показал себя эффективным губернатором, но при этом уходит на повышение, и теперь будет курировать весь Дальний Восток», – уточнил Фетисов.

По мнению эксперта, сохранение поста за министром культуры РФ Владимиром Мединским, несмотря на многочисленные скандалы, связано с тем, что ему не смогли найти замену, и тем, что он продемонстрировал «навыки выживаемости».

«Немаловажное обстоятельство, что последний год, когда он понял, что под ним очень серьезно шатается кресло, продемонстрировал навыки выживаемости. Подъем отечественного кинематографа – это заслуга Мединского. Эти факторы сыграли свою роль, дали ему шанс», – считает Фетисов.

Политолог также обратил внимание, что неожиданным стало назначение главы «Россельхозбанка» Дмитрия Патрушева, сына секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, на должность министра сельского хозяйства РФ.

В то же время эксперт напомнил, что семья Патрушевых в последние годы «спешно занималась сельским хозяйством», в том числе на уровне госуправления. «Он выглядит сильнее Ткачева», – считает Фетисов.

В целом, по мнению политолога, новый состав правительства РФ выглядит сильнее предыдущего.

«Можно говорить, что это правительство – профессионалы, большая часть из которых лишена стремления к политическим интригам и сосредоточена больше на управленческой работе. Скорее всего, в политическом плане это будут не яркие министры, а такие «серые лошадки», обладающие хорошим управленческим потенциалом», – сказал эксперт.

Комментируя предстоящее назначение Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты, Фетисов отметил, что решение находится в плоскости системы «сдержек и противовесов», свойственный президенту РФ.

«Это противовес правительству – та же самая система сдержек и противовесов Путина. Кудрин славится своими бухгалтерскими способностями, способностями к подсчету и контролю. Он будет в этом плане контролировать правительство Медведева, выступать противовесом в этой системе», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.05.18

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