Патрушев «выжил» Ткачева с поста министра сельского хозяйства из-за недофинансирования АПК

Одно из самых неожиданных кадровых решений в новом составе правительства РФ – замена министра сельского хозяйства Александра Ткачева на экс-главу «Россельхозбанка» Дмитрия Патрушева – свидетельствует о том, что в аграрном секторе будет полностью изменён механизм управления и финансирования. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Очевидно, что назрели перемены в структуре управления агрокомплексом. Сложилась ситуация, когда надо менять весь механизм поддержки агросектора», – сказал Масленников.

Он пояснил, что в последние годы стали очевидными «отвратительное состояние логистики», а также проблемы с финансирование и субсидирование сельхозсектора.

«Логистика и субсидии связаны с финансовой системой. Значительная часть субсидий – порядка 30-35 млрд рублей – были придержаны Минсельхозом. Это значит, Минфин финансировал, а до хозяйств средства поддержки не дошли. Конфликт министра [Ткачева] с «Россельхозбанком» [Патрушевым] был связан с этим», – отметил Масленников.

По мнению эксперта, новый вице-премьер Алексей Гордеев, который в правительстве «четвертого срока» Путина будет курировать агропромышленный комплекс и природопользование, «прекрасно понимает, каким образом решать эти проблемы».

«Что касается главной прорывной точки – выстраивание современной системы финансирования и кредитования агрокомплекса. Очевидно, у нас одного «Россельхозбанка» не хватает. Нужно создавать систему, нам нужно 5 таких банков с разными функциями. Надо в принципе перезагружать регулятивную оснастку всего аграрного хозяйства», – сказал Масленников и добавил, что для решения этой задачи был назначен «один старый и проверенный» – Гордеев – и другой, «кто понимает в финансах» – Патрушев.

Москва, Мария Вяткина

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