У населения слишком много денег: новый глава Минприроды РФ оценил благосостояние россиян

Новый глава министерства природных ресурсов и экологии РФ, экс-губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин выступил с первым резонансным заявлением. Выступая на конференции «Единой России» «Направление 2026», он высказал мнение, что у населения России очень много денег – эти средства надо направить на реализацию «майских указов» президента РФ и не рассчитывать на нефтегазовые доходы.

Кобылкин подчеркнул, что средства на реформы нужно искать внутри страны. «Это огромный пласт работы и огромные деньги. Где их взять? Если мы планируем изыскивать средства, опираясь на прогнозные показатели стоимости барреля нефти, это, на мой взгляд, очень большая ошибка. Его стоимость может упасть и до 40, и до 30 долларов. Значит, будут недоделанные дорожные карты, сорвется выполнение указа. Ресурсы наши – внутри страны», – цитирует слова министра сайт «Единой России».

«Как мы получим эти деньги от населения – это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма…», – отметил также министр (цитата по «Интерфаксу»).

Как считает Кобылкин, получить деньги населения можно посредством облигационных займов, в которых он видит большой потенциал. «У нас есть самое главное – доверие народа президенту. И если мы правильно выпустим облигационные займы, обеспечив хороший процент, люди будут их покупать», – считает новый глава Минприроды.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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