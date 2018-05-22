Правительство РФ напоминает «гремучую смесь»: разговоры про «прорыв» – пока фигура речи

Новое правительство РФ – «лоскутное» и внутренне чрезвычайно конфликтное. Это гремучая смесь новой «семибоярщины» и современной «аристократии». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, отметив, что уже начали «гулять» анекдоты про «свежий» кабмин.

«Говорят, «избери Путина четыре раза – Медведева в подарок» или «от перестановки мест министров Россия не меняется». Или еще веселее: «Судя по составу правительства можно подумать, что на выборах победила Собчак», – отметил коммунист.

Однако в каждой шутке, добавил он, есть только «доля… шутки».

«Семибоярщина» правительства РФ, по оценке Обухова, проявляется в том, что ни одна из олигархических групп критически не усилена, а укреплена система «сдержек и противовесов». Торжество «новой аристократии» – в реализации «принципа сословности и наследования властно-экономических позиций».

«Здесь не только пример с сыном Патрушева, которого не побоялись назначить министром сельского хозяйства, но и с адъютантом Путина Зиничевым, который стал министром МЧС, не справившись с губернаторством в Калининграде», – прокомментировал назначения секретарь ЦК КПРФ.

По его оценке, есть еще одно неразрешимое противоречие в новом правительстве: ультралиберальный социально-экономический блок «а-ля Кудрин» «идеологически прикрывается прежним культурно-политическим блоком во главе с министром культуры РФ Владимиром Мединским и министром образования Ольгой Васильевой. Хотя ему «прописан «голодец», иронизирует Обухов. При этом в социальной политике «может быть оставлен «голяк» под бухгалтерским руководством Голиковой». Но тут, прогнозирует Обухов, очевиден скорый диссонанс».

Воспоминания о советском прошлом, «Крым – наш», «традиционные ценности», по его мнению, будут «слишком сильно контрастировать с разрушительными социальными реалиями», одна из которых – «явно непопулярная пенсионная реформа».

Как отметил Обухов, можно спорить, насколько долговечно будет это «техническое» правительство, но однозначно – оно «заточено под пресловутую стабильность и реализацию точечных инфраструктурных проектов по «китайскому варианту».

Что касается укрепления в правительстве «силовиков», то, напомнил Обухов, этот процесс «активно идет с 2012-2014 годов – с «послеболотного» периода». И «этот тренд не ослабевает», а более того – «выливается во все большее выхолащивание демократических процедур и превращение их в декоративный характер».

«Ясно, что это все ради пресловутой «стабильности». Президент решил нынешним составом правительства некие тактические задачи. Разговоры про «прорывы» – это пока явно фигура речи» – резюмировал Обухов. – В общем, поживем – увидим…»

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.05.18

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