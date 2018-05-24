«Надо что-то делать»: глава МЭР предупредил о замедлении роста ВВП

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин опасается замедления роста российской экономики до 1%. Об этом он заявил сегодня на Петербургском экономическом форуме.

«Если ничего не делать, и в условиях таких ограничений есть риск, что у нас рост может вообще опуститься ближе даже к 1% в такой ситуации», – цитирует Орешкина «Газета.ru».

Он подчеркнул, что рост импорта на данный момент составляет около 20-30% в год, однако отметил, что он тоже может достичь определенных ограничений.

Напомним, в апреле минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП до 1,7% в годовом выражении. Сообщалось, что основной вклад в увеличение темпов роста ВВП внесло улучшение динамики строительного сектора.

При этом, как отмечают экономисты, для того, чтобы не отстать от мировых темпов развития, ВВП должно расти на 5-6%. Такую же планку этой весной поставил президент РФ Владимир Путин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.05.18

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