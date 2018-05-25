Правительство РФ планирует забрать у Москвы часть налогов

Правительство РФ рассматривает возможность перераспределения налога на прибыль между регионами. Как сообщил сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, один из вариантов – забрать у Москвы часть доходов от налогов, которые платят нефтегазовые гиганты и другие крупные корпорации, и перенаправить в другие субъекты РФ.

«Это было бы, возможно, справедливо», – цитирует Силуанова «Фонтанка».

Силуанов подчеркнул, что регионам нужны дополнительные средства на выполнение майских указов президента РФ. «Пока окончательного решения не приняли, но у регионов появится дополнительный ресурс», – пообещал он.

Глава Минфина уточнил, что сейчас правительство «дошлифовывает» предложения по изменению налогов на предстоящие 6 лет.

Со свой стороны мэр Москвы Сергей Собянин попросил кабинет министров подождать с готовящимся «прыжком тигра».

«Алексей Леонидович (глава Счетной палаты Алексей Кудрин) назвал правительство спящим тигром, который готовится к прыжку. У меня большая просьба к моим коллегам – прежде, чем прыгнуть, давайте мы так сядем кружком и поговорим, что у каждого министра свое представление об этом прыжке», – цитирует выступление Собянина «Газета.Ru» на Петербургском международном экономическом форуме.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 25.05.18

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