Мэр Москвы раскритиковал идею Силуанова отобрать столичные налоги

Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал идею первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова изъять часть доходов Москвы и перераспределить их в пользу других регионов. Сталичный градоначальник напомнил, что не так давно идея «отобрать и поделить» была в России господствующей и не принесла блага никому, передает Infox.ru.

«В результате такой практики пирог для дележа становился все меньше. Я против и такой практики, и таких идей, которые, к сожалению, имеют свойство очень быстро превращаться в реальность», – отметил Собянин.

При этом столичный градоначальник привел три аргумента в пользу своей позиции.

Во-первых, «бюджетная обеспеченность Москвы с учетом уровня заработной платы, реального количества населения и огромных, но вынужденных расходов на транспортную инфраструктуру – нисколько не выше многих других регионов».

Во-вторых, налог на прибыль крупных компаний не полностью концентрируется в Москве и частично распределяется по регионам.

В-третьих, изъятие доходов Москвы станет причиной торможения развития центрального региона. Финансирование социальной сферы сократится.

«В результате потеряют все – и москвичи, и город, и страна», – заключил Собянин.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума Силуанов заявил, что Минфин изучает перспективу перераспределения налога на прибыль между субъектами Федерации. В частности, рассматривается идея забрать часть доходов Москвы, которые платят в ее бюджет крупные компании. «Это было бы, возможно, справедливо», – считает глава минфина РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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