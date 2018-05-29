Итог «мусорного коллапса»: жителей Москвы и Подмосковья ждет расплата за отходы

У жителей Москвы и Московской области после 1 января 2019 года в квитанции за коммунальные платежи появится «еще одна строчка». Как сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган, за транспортировку и «обращение» с мусорными отходами населению придется платить с учетом новых принятых схем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Коган, выступая накануне на пресс-конференции в Москве, представил новый экологический стандарт по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Московская область сегодня испытывает колоссальную нагрузку. Нам сегодня нужно строить совершенно новую отрасль. Для этого созданы все предпосылки. С 1 января 2019 году сбор, обращение транспортировка становится коммунальной услугой. Теперь это регулируется государством. Все субъекты обязаны принять региональную схему, которая выстраивает обращение с отходами», – сказал он.

По словам министра, работа по решению «мусорной проблемы» области сейчас ведется по трем направлениям.

«Первое – раздельный сбор отходов. Второе направление – крупнейшее, переработка отходов. Третья большая тема – формирование общественного контроля за нашими действиями. Мы предусматриваем строительство новой отрасли – комплекса переработки отходов – которая будет включать в себя всю цепочку обращения с отходами», – отметил Коган.

Он пояснил, что для этого был создан министерский стандарт – требования, по которым должны действовать региональные операторы, ответственные за обращение с отходами.

По словам Когана, в соответствии с этим стандартом в Подмосковье будет построено 11 мусороперерабатывающих комплексов.

«Таких у нас объектов будет 11 на территории Московской области. Первые объекты мы планируем запустить уже осенью этого года. До четвёртого квартала мы планируем ввести в эксплуатацию три объекта. Уже идёт подготовка к строительству, земельные работы, подготовка территории», – сообщил он.

Министр отметил, что в городском округе Рошаль строительство комплекса начнется в течение ближайшего месяца. «Планируем, что через 4-5 месяцев мы объект сдадим в эксплуатацию. По Серебряным прудам проект также на государственной экспертизе находится, в течение трёх недель максимум выходит, дальше разрешение на стройку. Планируем также в течение четыре-пять месяцев объект сдать», – сказал Коган.

Он также добавил, что в деревне Солопово городского округа Зарайск строительство должно завершиться на месяц позже, чем на первых двух объектах. «Планируем к четвёртому кварталу 2019 года завершить строительство всех объектов. Земельные участки все определены, все есть, уже семь инвестпроектов подписано», – уточнил министр.

По его словам, такие комплексы позволят снизить долю складируемых на полигонах коммунальных отходов с 97% до 50%. «Когда отходы будут собираться и поступать на комплекс переработки. 100% органических фракций должны выделяться», – подчеркнул министр. Он пояснил, что именно органические фракции, которые попадают на полигон, вызывают биохимические процессы и крайне негативно влияют на окружающую среду.

Кроме этого, на заводах в обязательном порядке будет внедрена автоматическая сортировка. «Она будет выделять ценные фракции, обязательная переработка органических фракций в почву-грунт либо в удобрение, и бережное захоронение обезвреженных хвостов пятого класса опасности», – сказал он.

«Также в территориальной схеме Московской области предусмотрено термическое обезвреживание отходов. Здесь четыре завода, которые планируется построить в рамках федерального проекта «Чистая страна», позволят переработать всего 2,8 млн тонн отходов. То, что не будет термически обезвреживаться, будет захораниваться, тоже бережно», – отметил министр.

Наравне с этим, Коган заверил, что технологии, которые будут использоваться в этих комплексах, будут самыми эргономичными.

«Мы понимаем, что раз это коммунальный тариф, за все это удовольствие в конечном счете будет платить население. Мы проанализировали все технологии, которые есть и пришли к выводу, что мы будем использовать автоматическую сортировку, которая производится в Российской Федерации с использованием элементов зарубежных технологий. По капитальным затратам в рамках наших стандартов, завод, который будет 300 тысяч тонн перерабатывать стоит не более 220 млн рублей. Выделять он будет 20% фракций, для этого нужно 2 гектара. Это оборудование можно будет смонтировать за 150 дней уже под ключ», – рассказал он.

В этой связи он также сообщил, что расчет размера платежки за коммунальные услуги по обращению с отходами будет осуществлен до 1 октября 2018 года.

При этом, как отметил заместитель гендиректора «РТ-Инвест», компании, которая стала оператором сразу в трех кластерах области, Игорь Пикалов, тариф не будет единым для всей области, а будет утверждаться для каждого кластера отдельно.

«Региональный оператор будет действовать на основании тарифа, который утверждается региональной комиссией Московской области. Стоимость услуги будет прописана в квитанции», – сказал он.

При этом участники пресс-конференции не уточнили, вырастет ли для жителей московского региона плата за вывоз мусора. Скрывают эту информацию и в региональном министерстве ЖКХ, куда обращался РИА «Новый День» с официальным запросом. Однако, судя по опыту других регионов, стоимость вывоза мусора может существенно увеличиться. Например, в Челябинске после подобного кластерного разделения региона оплата за мусор вырастет в разы.

Так или иначе, комментируя планы региональных властей относительного нового экологического стандарта, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО Наталья Рязанова отметила, что не совсем очевидно, что предполагает нововведение в части экологической безопасности.

«Тема заявлена, как рассмотрение экологического стандарта – содержательно он представлен не был. Хотелось бы послушать, понять. Нужно смотреть, что это будет за документ, чтобы составить профессиональное мнение», – подчеркнула она.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в конце апреля в Московской области определены компаний, которые в течение ближайших 10 лет будут заниматься логистикой в сфере обращения с мусорными отходами в каждом из семи кластеров региона – Алексинском, Воскресенском, Каширском, Ногинском, Рузском, Сергиево-Посадском и Чеховском.

Самым крупным оператором стала «дочка» «Ростеха» – небезызвестная «РТ-Инвест», которая выиграла право на сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов сразу в трех кластерах: Сергиево-Посадском, Каширском и Рузском. С «РТ-Инвестом» заключены контракты на 109,1 млрд рублей.

В Ногинском кластере за «мусорную логистику» будет отвечать компания «Хартия», которая принадлежит Игорю Чайке – сыну генпрокурора Юрия Чайки. Сумма контракта – 34,9 млрд рублей.

Воскресенский кластер достался компании «СПМ Долгопрудный», аффилированной еще с одним московским оператором – компанией «Эколайн», которая ранее принадлежала бывшим акционерам строительной компании АРКС. Контакт заключен на 17,05 млрд рублей.

Чеховский кластер был отдан московскому оператору, «МСК-НТ», который принадлежит бизнесмену Игорю Черемскому. Сумма контракта – 17,05 млрд рублей.

Алексинский кластер выиграла компания ООО «Экопромсервис» с ней заключен контракт на 7,88 млрд рублей.

Кроме этого, в начале августа 2017 года Минэкологии назвало четыре площадки, где будут построены мусоросжигательные заводы. «Счастливое соседство» ожидает жителей Наро-Фоминского, Воскресенского, Ногинского и Солнечногорского районов. Победителем аукциона на строительство стала компания «АГК-1», которая принадлежит ООО «РТ-Инвест».

Напомним, проблема свалок в Подмосковье сотрясает область уже практически год – после того как жители Балашихи в ходе «прямой линии» пожаловались Путину на полигон отходов, который находится рядом с их домами. После закрытия в области практически 30 полигонов, на оставшиеся 15 резко возросла нагрузка. Из-за неправильного использования и превышения мощностей полигонов, местные жители вынуждены терпеть постоянные газовые атаки.

Москва, Мария Вяткина

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