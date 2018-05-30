Лимонов раскрыл возможные причины убийства Бабченко

Известный журналист Аркадий Бабченко, скорее всего, погиб в результате провокаций украинских спецслужб. Такое мнение высказал писатель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Он полагает, что его смерть может быть связана с активизацией официального Киева по давлению на Россию.

Как считает Лимонов, это произошло по той же причине, «по какой сбили малазийский Боинг над Донбассом, убили Немцова в Москве, Вороненкова в Киеве и отравили Скрипалей в Лондоне» – «чтобы как можно больше рассорить Запад с Россией, максимально восстановить Европу и США против России», отметил писатель в своем блоге.

Согласно его прогнозу, теперь обвинения в расправе над журналистом обрушатся на президента РФ Владимира Путина. «Сейчас начнут вонять, что это Путин убил Бабченко», – предупредил Лимонов.

Писатель также отметил, один из его соратников был командиром Бабченко в Чечне и плохо о нем отзывается. Сам Лимонов встречал журналиста несколько раз.

«Истеричный, всегда полупьяный и потный, – охарактеризовал он Бабченко. – Погибший ансамбль Александрова ему было не жалко. Ну так нам не жалко Бабченко».

Как сообщал «Новый День», Бабченко погиб накануне в Киеве. Неизвестные выстрелили ему в спину. По дороге в больницу он скончался. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя происшествие в соцсетях, сразу заявил о причастности Москвы к преступлению.

Уголовные дела по факту убийства Бабченко возбудили полиция Киева и Следственный комитет РФ.

Напомним, что Аркадий Бабченко участвовал в двух Чеченских войнах, освещал конфликт в Южной Осетии, этнические столкновения в Киргизии и войну в Донбассе. В России сотрудничал с «Московским комсомольцем» и «Независимой газетой». В феврале 2017 года Бабченко с семьей покинул страну, заявив о поступающих угрозах и возможности преследования по политическим мотивам. На Украине он работал на телеканале ATR.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.05.18

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