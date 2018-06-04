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Понедельник, 4 июня 2018, 17:11 мск

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Разочаровал: более половины россиян недовольны переназначением Медведева

Фото: пресс-служба Кремля

Более половины россиян (51%) скептически отнеслись переназначению Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ. «Полностью одобряю» заявили лишь 11%, «в основном одобряю» – 30%. «В основном не одобряю» и «совершенно не одобряю» 22% и 29% соответственно. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

По данным социологов, за шесть лет, с 2012 года, ситуация кардинально изменилась. Тогда «скорее отрицательно» и «резко отрицательно» назначение оценивали лишь 20% и 5% респондентов.

Примечательно, что тех, кто считает, что Россия развивается в правильном направлении, сократилась до 56%, тогда как сразу после выборов оптимистов было порядка 63%.

Опрос проводился 24 – 30 мая среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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