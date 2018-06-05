Мутко получил очередное назначение

Один из самых критикуемых в Росси чиновников – экс-министр спорта, вице-премьер РФ Виталий Мутко получил еще одну должность. Глава кабинета министров Дмитрий Медведев назначил его председателем межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией, передает Infox.ru со ссылкой на портал правовой информации.

Как сообщал «Новый День», Мутко с октября 2016 года курировал в правительстве России спорт, туризм и молодёжную политику. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет, в связи с допинговым скандалом, пожизненно запретил Мутко на посещение олимпийских игр. Затем последовало его исключение из состава Оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018. 18 мая 2018 года Мутко получил пост вице-премьера России по вопросам строительства и регионального развития.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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