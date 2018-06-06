Правительство Медведева ведет Россию к новому кризису

Социально-экономическая политика обновленного правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым приведет Россию к новому кризису. Такого мнение придерживается большинство (более 60%) участников опроса, который был проведен на сайте РИА «Новый День».

Как считают почти 20% респондентов, кабинет министров продолжит антисоциальные реформы, в том числе реализует проект повышения пенсионного возраста, о чем предупредил сам Медведев при вступлении в должность.

Еще 10% участников голосования полагают, что правительство Медведева не сможет реализовать заявленный президентом РФ Владимиром Путиным «прорыв» и в то же время принципиально не изменит ситуацию в стране, в результате чего Россию ждет очередная стагнация.

Вместе с тем в собственных вариантах ответов на вопрос «Что ожидать от нового правительства РФ?» читатели РИА «Новый День» отмечают, что «Медведев и его «единомышленники» продолжат экспериментировать над народом», «разворовывают страну и ведут ее в пропасть и к развалу», а «социальные реформы» называют «геноцидом».

«Пока у власти стоят такие псевдодемократы хорошего ждать нечего», «Ничего не изменится – как воровали, так и будут воровать, пока люди не умрут от нищеты!», «Опустят страну и народ ниже плинтуса» и «предложат пенсионерам добровольно уйти из жизни», – пишут участники голосования и сетуют на то, что «президент обещал новое правительство, а мы поверили!».

«Люди ли они? Человекоподобный вирус, ненавидящий страну своего пребывания», – считают читатели РИА «Новый День».

Опрос проводился с 19 мая по 6 июня. В голосовании приняли участие более 2,5 тысячи респондентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.18

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