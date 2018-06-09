Минприроды РФ ждет «разбор полетов»

Жалобы экологов на работу минприроды РФ наконец услышаны. Новый глава министерства Дмитрий Кобылкин распорядился о комплексной проверке финансово-хозяйственной деятельности федеральных служб и агентств, подведомственных ему, в период работы его предшественника Сергея Донского, занимавшего кресло министра с 2012 по 2018 годы.

«Провести в период с 18 июня по 13 июля 2018 года проверку деятельности федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии РФ, в части устранения выявленных нарушений в сфере финансово-хозяйственной деятельности по результатам контрольных мероприятий, проведенных уполномоченными органами государственной власти в области финансового контроля», – говорится в приказе Кобылкина.

Согласно документу, акт проверки должен быть предоставлен главе Минприроды до 1 августа.

Напомним, экологи неоднократно обращали внимания на различные нарушения, и нынешний «разбор полетов», по мнению экспертов, спровоцировал экс-депутат Госдумы, учредитель экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин. Политик направил запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке, а также в ряд других ведомств, с просьбой разобраться в деятельности «должностных лиц Минприроды», оценить исполнение ими федеральных законов РФ и своих обязанностей.

В письме Шингаркин охарактеризовал деятельность минприроды как направленную на «обесценивание усилий высшего госруководства РФ по улучшению экологической обстановки и обеспечению устойчивого развития страны». Кроме того, он обвинил ведомство в срыве природоохранной реформы, нарушении прав и интересов граждан.

По его словам, решение об организации экологически ответственного обращения с коммунальными отходами с приоритетом их глубокой переработки было принято еще в 2014 году, и с января 2017 года норма должна была действовать. Однако Минприроды перенесло внедрение на «более поздний, неопределенный срок».

Как отмечал Шингаркин, все ведомственные акты, которые были необходимы для реализации ФЗ №458-ФЗ и улучшения экообстановки в регионах, приняты с нарушением сроков, а ряд документов – вовсе не принят. «Тем самым реформа в сфере обращения с отходами фактически провалена», – констатировал политик.

В частности, Шингаркин привел в пример скандальный полигон «Кучино», отмечая, что «ситуация с подобными объектами по стране не меняется и остается критической».

Он также упрекал минприроды в «крайней медлительности», подчеркивал, что это провоцирует ситуацию, при которой «контролирующими органами предъявляются избыточные требования», что парализует работу добросовестных природопользователей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.18

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