Лечение рака в России подорожает в три раза

Правительство РФ планирует в три раза увеличить тариф на оказание онкологической помощи. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе селекторного совещания с регионами, посвященного национальным проектам.

«В рамках онкологической программы предусмотрен межбюджетный трансферт в бюджет федерального фонда ОМС по увеличению тарифа на оказание онкологической помощи (в 3 раза – с 320 тысяч до 956 тысяч рублей)», – цитирует ее слова РИА «Новости».

В фонде ОМС ранее уже сообщали, что структура тарифа в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании включает все статьи затрат лечебного учреждения на оказание данной помощи, в том числе на заработную плату медицинских работников, медикаменты и иные расходы. Размер тарифов ежегодно индексируется.

В настоящий момент «онкология», включая проведение химиотерапевтического лечения, оплачивается по клинико-статистическим группам, учитывающим все необходимые обследования, в том числе лабораторные и инструментальные, а также проведение лечебных процедур, в том числе операции.

Напомним, ранее президент РФ во время прямой линии он подчеркнул, что для увеличения продолжительности жизни необходимо решить проблему онкологии, которая сейчас является одной из самых острых в здравоохранении.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.07.18

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