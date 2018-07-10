Глава Серпуховского района из СИЗО: «Любые угрозы я воспринимаю всерьез, особенно угрозу отравления»

Глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестун, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), заявил о давлении в отношении себя в следственном изоляторе.

«Вначале на карантине один второход угрожал мне большими неприятностями, гневом положенцев и смотрящих. Противно это было слушать, хоть я и не из пугливых, но зная, что здесь менее года назад убили топ-менеджера «Роскосмоса», любые угрозы я воспринимаю всерьез, особенно угрозу отравления», – сообщил Шестун, отвечая на вопросы РБК о своем аресте и содержании под стражей.

В письме, переданном в редакцию адвокатом, Шестун заявил, что «разумеется, со мной ведутся здесь внутрикамерные разработки».

После жалобы правозащитникам, что администрация СИЗО не дает ему подать документы на выборы главы района, которые назначены на 9 сентября, Шестуну стали угрожать. «Продольные [охранники в коридоре, на продоле] хамили, вели себя развязно. «Они мне говорили: «Шестун, ты самый умный, мы тебе расскажем, кто умнее из нас», – сетует он. Только когда вмешалась глава российского ЦИКа Элла Памфилова, весь персонал перешел на «вы» и стал очень корректен. 4 июля Памфилова заявила, что ФСИН обязана выдать Шестуну необходимые документы.

Шестун также раскрыл детали своего пребывания в СИЗО. По словам чиновника, за три недели он уже поменял четыре камеры – в минувшие выходные его перевели в шестиместную с «нормальными условиями».

«Я нахожусь в 5-м спецблоке, где самые строгие правила. В общем корпусе вольностей намного больше, но там сидит много второходов и больше перегрузка в камерах, там спят по очереди, и в туалет сразу не попадешь», – отметил Шестун.

Вместе с тем Шестун выразил уверенность, что сможет баллотироваться на пост главы района из СИЗО. «Я рассчитываю на поддержку Эллы Памфиловой, – говорит он. – Без ее вмешательства это, конечно, было бы невозможно». Находясь в тюрьме, мягко говоря, непросто вести кампанию, отмечает Шестун.

В субботу, 7 июля, представители Шестуна подали документы в территориальную избирательную комиссию для участия в выборах главы района. Адвокат Павел Беспалов сказал РБК, что в пакете документов «отсутствует доверенность на право представления интересов Шестуна как кандидата на должность главы Серпуховского муниципального района». Защитник пытается получить ее от руководства СИЗО-5 УФСИН по городу Москве. Доверенность нужна для открытия банковского счета и для начала процесса сбора подписных листов.

Как известно, 14 июня Басманный суд арестовал чиновника на два месяца. По версии следствия, глава Серпуховского района превысил полномочия, передав четыре земельных участка компании ООО «Центр» и причинив тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб в 62 млн рублей. Шестун называет свой арест «расправой в интересах подольской ОПГ».

Перед задержанием чиновник записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.18

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