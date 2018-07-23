Глава минздрава РФ пыталась запутать Путина цифрами: не вышло

Президент РФ Владимир Путин поддержал одного из самых критикуемых министров правительства Дмитрия Медведева – главу минздрава РФ Веронику Скворцову, одобрив масштабную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на встрече с главой государства некую настороженность вызвали манипуляции министра со статистическими данными, на что обратил внимание даже президент.

Скворцова доложила Путину о многочисленных достижениях в сфере здравоохранения, которые, по ее словам, «выливаются в исполнение национальной цели по увеличению продолжительности жизни и снижению смертности во всех возрастных группах».

«Вместе с нашими демографами мы остановились для изучения на самом оптимистичном прогнозе – возможности снижения смертности – и заложили показатели, которых мы будем стараться достичь, даже лучше самых оптимистичных прогнозов», – сказала министр и уточнила, что «по лучшим прогнозам Росстата, это может быть к 2024 году минус 160 тысяч смертей». «Мы попытаемся достичь минус 228 тысяч», – заверила Скворцова Путина.

В числе прочего она сообщила главе государства, что наконец-то ее ведомство начало работу по повышению доступности медицинской помощи. «Уже к концу 2021 года мы полностью обеспечим доформирование первичной медико-санитарной помощи, в том числе на селе. Начиная с этого года, в этом году мы построим 315 ФАПов [фельдшерско-акушерских пунктов] и врачебных сельских амбулаторий, закупим 206 мобильных комплексов для населённых пунктов с численностью населения до 100 человек. У нас есть чёткая линейка: каждый год мы знаем, что мы будем делать, в 2021 году проблема перестанет существовать», – отрапортовала Скворцова, хотя проблема недоступности медпомощи, как и многие другие в сфере здравоохранения, обострилась именно в период ее управления минздравом после так называемой «оптимизации».

Что касается борьбы с онкологическими заболеваниями, Скворцова доложила, что уже принятые меры позволили с 2012 года добиться «определённых позитивных результатов». «Увеличилась пятилетняя выживаемость, снизилась одногодичная летальность», – заверила президента Скворцова, хотя в этот длительный период регулярно возникали и возникают проблемы с лекарственным обеспечением пациентов.

Глава Минздрава даже похвалилась, что если оценивать «стандартизованные показатели смертности по онкологии, мы очень близки к Европе». «Летальность у них ниже, у нас 22,5 процента, у них – 17 процентов», – уточнила Скворцова.

«Хорошо», – сказал Путин, но со своей стороны уточнил министру, что «в некоторых странах с развитой системой здравоохранения летальность всё-таки меньше 17».

Скворцова попыталась оправдаться, после чего президент отметил: «Хорошо. Программа хорошая, конечно».

Примечательно, что ранее правительство РФ заявило о планах в три раза увеличить тариф на оказание онкологической помощи, что «съедает» повышение финансирования этого направления. «В рамках онкологической программы предусмотрен межбюджетный трансферт в бюджет федерального фонда ОМС по увеличению тарифа на оказание онкологической помощи (в 3 раза – с 320 тысяч до 956 тысяч рублей)», – говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.07.18

На Землю обрушится 5-бальная магнитная буря. / Бузова похвасталась колечком на безымянном пальце. / Производители косметики заявили о росте цен из-за введения обязательной маркировки. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»