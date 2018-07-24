Власти обещают дольщиками Urban Group компенсации: эксперты считают, что это почти невозможно

Подмосковные власти планируют не достраивать часть объектов банкротящейся строительной компании Urban Group, принадлежащей Александру Долгину. Вместо этого дольщикам обещают выплатить компенсации – уже рассматривается возможность возврата средств тем, кто вложился в проекты, строительство которых еще не началось. Однако эксперты сомневаются, что этот план реализуем.

Как пишет газета «Коммерсантъ», с идеей выплаты компенсаций дольщикам выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По данным издания, больше всего таких домов – в наиболее проблемных жилых комплексах «Лайково» в Одинцовском районе и «Лесобережный» в Красногорском.

Отмечается, что именно «Лайково» был самым масштабным проектом, где намечалось строительство 64 домов площадью 1,7 млн кв. Однако 46 зданий не были начаты, девелопером реализовано около 1,8 тысячи при суммарной стоимости договоров с дольщиками на 8,2 млрд рублей.

Не лучше ситуация в «Лесобережном». Здесь предполагалось возведение 43 корпусов площадью 584 тыс кв м. Сейчас на различных стадиях стройки – 14 из них, а объем заключенных договоров достигает 1,5 тысячи на сумму 6,6 млрд рублей. При этом окончательное решение по достройке проектов Urban Group – за подмосковными властями.

Эксперты отмечают, что выплата компенсаций может быть менее выгодна дольщикам, чем достройка, ведь они потратились дополнительно из-за ипотеки.

По оценке старшего юриста BGP Litigation Олега Хмелевского, сумма окажется существенно меньше вложенных средств, и, если она не устроит дольщика, он «вправе заявить свои требования в рамках дела о банкротстве».

«Но, по грубым подсчетам, удовлетворяется не более 10% требований: то есть с вложенного 1 млн рублей можно рассчитывать на компенсацию 100 тысяч рублей»,– пояснил эксперт.

Как известно, компания Urban Group столкнулась с финансовыми трудностями минувшей весной. Договоры долевого участия в проектах застройщика прекратил регистрировать Росреестр, а затем банкротами были признаны шесть юридических лиц Urban Group. Общую стоимость заключенных договоров долевого участия в самой компании ранее оценивали в 80 млрд рублей. Власти предполагали, что достройка всех объектов обойдется в 70,9 млрд рублей.

Окончательно решено достроить пока четыре ЖК: дом №7 в «Видном городе» (готовность 95%), дом №5 в «Солнечной системе» (80%), дом №6 в «Митино О2» (95%), дом №7 в «Опалихе О3» (95%). На работы из бюджета РФ выделят в 2018 году 3 млрд рублей, а часть средств предоставят подмосковные власти.

Москва, Ольга Ветрова

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