Крах Urban Group: на достройку жилья дольщиков не хватает почти 55 млрд рублей

На достройку объектов некогда одного из крупнейших девелоперов Подмосковья – компании Urban Group – требуется 67,6 млрд рублей. Как следует из результатов аудита, которые опубликованы на сайте Фонда защиты прав дольщиков, дефицит средств оценивается в 55,7 млрд рублей. При этом в ходе проверки выявлен ряд нарушений, в том числе по завышению стоимости работ, а также признаки нецелевого использование средств дольщиков.

«По результатам проверки определён предварительный дефицит расходов на завершение объектов «Урбан Групп». Общая оценка стоимости завершения объектов составляет 67,6 млрд рублей, из них часть средств может быть получена за счет реализации непроданных в домах квартир, непроданных машиномест и прочих нежилых помещений общей справедливой рыночной стоимостью 11,9 млрд рублей. Дефицит расходов на окончание строительства объектов «Урбан Групп» предварительно оценивается в 55,7 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Согласно представленным к проверке документам, в состав Группы входят 60 юридических лиц. Однако в ходе проверки дополнительно идентифицировано еще 92 юридических лица, имеющих признаки аффилированности с Urban Group. Проверка выявила ряд фактов, свидетельствующих о неудовлетворительном финансовом положении и наличии признаков неплатежеспособности застройщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года, в том числе установлено несоответствие данных между данными бухгалтерского учета и данными управленческого учета и выявлены факты внесения модификации учетных данных.

Вместе с тем, как отмечается, в результате проверки выявлен ряд возможных нарушений, в том числе завышение стоимости работ и признаки нецелевого использования денежных средств, привлеченных у участников долевого строительства. В частности, по результатам выборочной проверки стоимости работ выявленное завышение составило 63% от рыночной стоимости.

«Наибольшее завышение стоимости выполненных работ от рыночной стоимости получено по расценкам на кирпичную кладку наружных стен и отделочные работы фасадов – на 155%. Приобретение строительных материалов осуществлялось в том числе у производителей, находящихся под контролем бенефициаров Группы», – отмечается в сообщении Фонда защиты прав дольщиков.

Вместе с тем выявлено, что порядка 19,2 млрд рублей были направлены аффилированным с Группой компаниям, а также прочим фирмам, не входящим в состав Группы (3,1 млрд рублей), а также физическим лицам, аффилированным с менеджментом Urban Group (2,3 млрд рублей).

В ходе аудита было установлено, что застройщиками ООО «Ваш Город», ООО «Хайгейт», ООО «Ивастрой», ООО «Экоквартал», АО «Континент Проект», входящими в состав Urban Group, в общей сложности не завершено строительство 68 многоквартирных жилых домов в составе 6 жилых комплексов. При этом застройщиками привлечены средства дольщиков в размере 51,9 млрд рублей по 21 тыс договоров участия в долевом строительстве, в том числе 50,2 млрд рублей – по 14,6 тыс договоров участия в долевом строительстве.

Как сообщал «Новый День», в конце мая стало известно, что Сбербанк свернул ипотечные программы на приобретение жилья в некоторых проектах Urban Group в Подмосковье. 9 июля Арбитражный суд Московской области признал застройщиков банкротами. Завершение строительства объектов осуществляется в рамках «дорожной карты», утвержденной правительством РФ.

Одновременно в Подмосковье прошла серия акций протеста обманутых дольщиков, которые потребовали завершить строительство их домов и заявили, что намерены добиваться возбуждения уголовного дела против руководства Urban Group.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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