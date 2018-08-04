Митинг дольщиков Urban Group: «Это однозначно уголовное дело»

Сегодня в Химках прошел митинг обманутых дольщиков жилого комплекса «Солнечная система», принадлежащего компании-банкроту Urban Group. Участники акции вышли с плакатами и лозунгами: «Ипотека – сегодня, ключи – никогда?», «На грани гибели 5 000 людей без дома», «Дайте жизнь», «Нас обокрали», «Многодетных оставили без дома» и другие.

Дома ЖК были практически готовы к заселению, однако весной 2018 года выяснилось, что у компании серьезные финансовые проблемы. Как заявили участники митинга, владелец Urban Group Александр Долгин, не предупредив дольщиков, пустил процесс на самотек – в результате компания обанкротилась, а люди остались в «подвешенном» состоянии, без гарантий на получение законного жилья.

«Мы не игроки в казино. У многих это была последняя возможность приобрести свое жилье», – прозвучало на митинге.

«Мы были уверены, что наш застройщик – ответственный, у него уже есть за плечами сданные объекты… ЖК «Солнечная система» уже готов – не откладывайте нас, дайте возможность заехать!» – обратилась к подмосковным властям одна из участниц акции протеста.

«Я уже 10 лет живу на съемных квартирах – есть жена, дети, и это очень тяжело, – рассказывает другой обманутый дольщик. – Зачем банки давали кредит застройщику, когда он 100% получил уже от дольщиков? Иначе чем какой-то схемой вывода денег, отмывательством, «МММ» назвать это нельзя. Это однозначно уголовное дело. Деньги у банков забрали, деньги у нас забрали, и ответственные люди потерялись».

«Мы добьемся того, чтобы получить то, за что заплатили, – подчеркнули участники митинга, – Мы свои обязательства исполняем. Мы добьемся того, чтобы и государство выполняло свои обязательства. Мы просто так не остановимся».

Митинг обманутых дольщиков Urban Group

Напомним, в апреле в Urban Group сообщили о многочисленных нарушениях в управлении компанией при аудите, тогда же свой пост покинул гендиректор Андрей Пучков. Затем в середине мая «Сбербанк» отозвал у группы аккредитацию по ипотечным программам. Финансовая «дыра» оказалась огромной – выяснилось, что на достройку жилых комплексов Urban Group не хватает 70,9 млрд рублей – несмотря на то, что деньги дольщиков были уже на счету компании.

Любопытен также и другой всплывший факт: когда процесс строительства ЖК затянулся, Долгин, несмотря на очевидные проблемы с текущими проектами, оформил новую компанию с уставным капиталом 2 400 000 000 рублей. То есть, деньги есть, но идут они на интересы недобросовестного застройщика.

Правительство пообещало взять на себя достройку ЖК «Солнечная система» и некоторых других проектов. Однако дольщики остаются без гарантий: есть вероятность, что квартиры не отдадут, и власти просто выплатят часть компенсации в несколько раз меньше изначальной стоимости.

Дольщики Urban Group уже подали заявления новому конкурсному управляющему, иски в судебные инстанции, а также передали коллективное письмо президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву и в Росимущество с просьбой проконтролировать процесс передачи жилья.

Дольщики заявили, что намерены добиваться выдачи своего законного жилья, некоторые будут также бороться за оплаченные, но оказавшиеся вне компетенции нового конкурсного управляющего нежилые помещения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.08.18

Голодающего Сенцова в колонии на Ямале посетил священник: от исповеди заключённый отказался. / В разбившемся в Красноярском крае вертолёте были ямальцы (ФОТО с места ЧП). / Власть и оппозиция окончательно запутали жителей России пенсионной реформой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»