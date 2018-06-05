Крах девелопера: владелец Urban Group готов продать компанию за 1 рубль

Владелец крупной строительной компании Urban Group Александр Долгин заявил о готовности продать ее за 1 рубль в обмен на отсутствие претензий к нему и 16 млрд рублей инвестиций. Об этом бизнесмен сообщил в интервью РБК.

«У проекта есть рентабельность, и он может финансироваться на коммерческих основаниях. Я сделаю все, чтобы соглашение с инвесторами состоялось, и я готов принимать любые условия. В том числе я готов передать компанию за символическую плату – за 1 рубль, но при условии, что по ней не будет претензий. В прошлом, в будущем и так далее», – сказал Долгин.

В настоящее время проблемные проекты Urban Group попали под контроль Минстроя и Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. В конце минувшей недели министерство и фонд выпустили совместное сообщение о том, что «правительство взяло ситуацию под контроль» и «принято решение о поддержке завершения строительства» фондом и правительством Московской области.

Фонд начал аудит Urban Group для оценки «необходимого объема средств на достройку проектов компании и определения формата работы».

В конце мая стало известно, что Сбербанк свернул ипотечные программы на приобретение жилья в некоторых проектах Urban Group в Подмосковье.

Долгин основал Urban Group в 2007 году, компания быстро стала одним из крупнейших застройщиков Московской области. В 2016 году она взяла на себя обязательства по достройке масштабного проекта СУ-155 в районе деревни Лайково, однако продажи осложнялись судами. Окончательно урегулировать спор получилось только к апрелю этого года.

По данным Единого реестра застройщиков, Urban Group занимает восьмое место среди российских девелоперов по объему строительства жилья – 880,3 тыс. кв. м, из которых у 30,56% перенеслись сроки ввода домов. В 2017 году компания построила 195 тысяч кв м жилья.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.06.18

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